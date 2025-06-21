Sakarya'nın İki İlçesine Deniz Yasağı

Sakarya’nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler bir günlüğüne durduruldu.

Sakarya'nın İki İlçesine Deniz Yasağı
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Kaymakamlıklar tarafından alınan karar doğrultusunda, artan dalga yüksekliği ve şiddetli rüzgar nedeniyle can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir uygulandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, sahil boyunca devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları uyarılara uymaları ve yasak süresi boyunca denize girmemeleri konusunda hassasiyet göstermeye çağırdı.

Kaynak: AA

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