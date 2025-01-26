Samsun'da 184 Bin Sentetik Ecza Hapı Yakalandı, 4 Gözaltı Var

Samsun'da 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 184 Bin Sentetik Ecza Hapı Yakalandı, 4 Gözaltı Var

Samsun'un İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapının piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine Toybelen Mahallesi'nde durdukları araçta yaptıkları aramada 184 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.

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