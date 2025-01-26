Jandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri firarilere operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Jandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari Yakalandı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.

Başka suçlardan da 4 aydır arandığı belirlenen hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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