Jandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari Yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri firarilere operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Başka suçlardan da 4 aydır arandığı belirlenen hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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