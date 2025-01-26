Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Irak’ta diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor

Bakan Fidan, başkent Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelen Fidan, düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülkenin iş birliği ve bölgesel sorunlar üzerine önemli mesajlar vermişti.

Dışişleri Bakanı’nın Bağdat temaslarının ardından Irak’taki diğer üst düzey yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Fidan’ın ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

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