Jandarmadan Operasyon, Litrelerce Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri Rasathane Mahallesi’ndeki bir depoya yaptıkları baskında 755 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Jandarmadan Operasyon, Litrelerce Etil Alkol Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde B.Ö.'ye (56) ait depoya operasyon basın gerçekleştirdi.

Jandarmadan Operasyon, Litrelerce Etil Alkol Ele Geçirildi - Resim : 1

Yapılan aramalarda kapsamında koliler içindeki bidon ve şişelerde 755 litre kaçak etil alkol bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Açılan soruşturma sürüyor.

Jandarmadan Operasyon, Litrelerce Etil Alkol Ele Geçirildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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