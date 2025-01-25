Kayseri'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Öldü

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik mahallesi Durlar sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan S.E.'den haber alamayan yakınları eve geldi. S.E.'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından S.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Yarın Temizlerim' Dediği Soba, Yaşlı Çiftin Sonu Oldu'Yarın Temizlerim' Dediği Soba, Yaşlı Çiftin Sonu OlduGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Düzce'de Heyelan! Yol Ulaşıma Kapandı Düzce'de Heyelan! Yol Ulaşıma Kapandı
Bakan Tunç'tan Bir 'Korsan Rapor' Çıkışı Daha Bakan Tunç'tan Bir 'Korsan Rapor' Çıkışı Daha
Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar