Kayseri'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik mahallesi Durlar sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan S.E.'den haber alamayan yakınları eve geldi. S.E.'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından S.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA