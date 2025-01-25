Düzce'de Heyelan! Yol Ulaşıma Kapandı

Düzce Gölyaka ilçe bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle ilçe bağlantı yolunun yan kısmında bulunan toprak alanda heyelan meydana geldi.

Yola kadar gelen kayma sebebiyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye gelen Karayolları ve polis ekiplerinin yolun güvenliğini sağlamasının ardından heyelan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Yol ise ekipler tarafından kontrollü veriliyor.

Kaynak: İHA