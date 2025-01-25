KYK Yurdunda İş Kazası

Olay, öğle saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'nde bulunan ve yapımı süren KYK yurdu inşaatında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Mahsum Yıldız (41), dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ

Mahsun Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA