KYK Yurdunda İş Kazası
Siirt’te yapımı devam eden KYK yurdu inşaatından düşen işçi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mahsum Yıldız’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'nde bulunan ve yapımı süren KYK yurdu inşaatında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Mahsum Yıldız (41), dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ
Mahsun Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA