Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman Kahta'da iki otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Turgut Özal Mahallesi’nde A.A. (19) idaresindeki 02 ACT 603 plakalı otomobil ile F.O (30) yönetimindeki 02 AEM 808 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan E.A.G. (19) K.A. (40) ve H.K. (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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