11 Ayrı Suç Kaydı Olan Suç Makinesi Yakalandı

Gaziantep'te 11 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Ayrı Suç Kaydı Olan Suç Makinesi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 11 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş.M. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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