Adıyaman'da İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman Gölbaşı'nda iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında İsrafil Yalçın idaresindeki 27 AAD 628 plakalı hafif ticari araç ile Emame Kuşçu idaresindeki 46 MS 219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yaşanan kazada sürücülerden Emame Kuşçu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA