'Yarın Temizlerim' Dediği Soba, Yaşlı Çiftin Sonu Oldu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, Seyhan’da yaşayan Ömer Faruk ve Semiha Koçak’ı hayattan kopardı. Temizlenmesi ertelenen soba borusu, çiftin sonu oldu.

'Yarın Temizlerim' Dediği Soba, Yaşlı Çiftin Sonu Oldu

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşayan Soner Koçak, oturma odasında uyuyan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) uyandırmak istedi.

Koçak, hareketsiz yatan annesi ve babasının ağzından kan geldiği fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

"YARIN BORUYU TEMİZLERİM" DEDİ, AYNI GECE ÖLDÜ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin, odada gece yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark eden Ömer Faruk Koçak'ın eşine "Soba borusunu yarın temizlerim." dediği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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