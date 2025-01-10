Hrant Dink’in Öldürülmesine İlişkin Davada Yeni Gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 2007 yılında öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Ancak bir sanığın savunmasının alınamaması nedeniyle duruşma 7 Şubat’a ertelendi.

SANIKLAR SAVUNMALARINI SÜRDÜRDÜ

Duruşmaya bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede savunma yapan sanıklardan Muharrem Demirkale, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Mütalaaya itiraz ediyorum. Bu cinayetle zerre kadar ilgim yok” dedi. Tutuklu sanık Veysel Şahin ise şunları söyledi:

"Ben bu suçların hiçbirini işlemedim bu yargılamada bütün delillerde cinayetlerde tasarlayarak adam öldürmek anayasayı ihlalle ilgili hiçbir delil yoktur. Ben Ogün Samast’ı ve diğerlerini tanımıyorum. Bu şahısları burda mahkeme huzurunda gördüm hiçbiriyle hiçbir bağlantım yoktur. Ben görevimi yerine getirdim. 5 sene 7 aydır tutukluyum bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum, ben daha önce tahliye oldum, kaçma riskim yok."

MÜTALAADA AĞIR CEZALAR TALEP EDİLDİ

Savcılık, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını daha önce açıklamıştı. Mütalaada, bazı sanıklar hakkında şu cezalar talep edildi:

Veysel Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya ve Osman Gülbel için ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘anayasal düzeni ihlal’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Bekir Yokuş için ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve ‘anayasal düzeni ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası. Muharrem Demirkale için ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ancak ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan davanın reddi.

Yavuz Karakaya için ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası, ancak ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan davanın reddi.

BAZI SANIKLARA BERAAT TALEBİ

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin hakkında kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı’nın dosyasının ayrılması istendi.

BİR SANIĞIN SAVUNMASI ALINAMADI

Duruşmada bir sanığın hastanede olması nedeniyle savunması alınamadı. Mahkeme, eksik savunmanın tamamlanabilmesi için duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

Kaynak: ANKA