DEM Parti'den Dikkat Çeken 'Silah Bırakma Çağrısı' Açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Koçyiğit, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan süreçte siyaset arenasının en çok tartıştığı 'silah bırakma çağrısı'na ilişkin soruyu yanıtladı.

'KOŞULLARIN OLUŞMASI İÇİN HÜKÜMET NE YAPTI?'

Koçyiğit, soruyu şöyle cevapladı:

"Silahların ne zaman bırakılacağına bir bilgi bizde yok. Aslında Sayın Öcalan 23 Ekim’deki çağrısında 'Kamuoyuna yansıyan koşullar oluşursa, çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekilir' dedi. Koşullar oluştu mu, koşulların oluşması için hükümet ne yaptı?

Koşullar oluştu mu diye sormamız gerekiyor. Biraz dilin değişmesi gerekmiyor mu? Mevcut dilin kendisi zaten çözümü dışlayan bir dil. Daha ziyade hizaya çekmeye çalışan bir dil. Koşullar oluştuysa problem yok. Koşullar oluşmadıysa o zaman nasıl siyasi ve hukuki bir zemine çekecek.

'BİZDE BÖYLE BİR BİLGİ YOK'

Ben şu anda mevcut iklimde, Sayın Öcalan’ın da kastettiği o koşullar oluştu mu hep beraber tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Koşullar oluştuğunda zaten çatışma ve şiddet zemininden çıkaracağını, kendisi bizzat bu güce ve kudrete sahip olduğunu ifade ediyor. Ama bir takvim, bir silah bırakma çağrısı yapacağına dair bir bilgi en azından bende yok. Buna dair çokça konuşan çevre var ama bizde böyle bir bilgi yok."

Kaynak: Haber Merkezi