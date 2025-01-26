Çocuk Parkında Dehşet, 3 Yaşındaki Ferhat’ın Parmağı Koptu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde parkta oynayan ve eli demir kapıya sıkışan 3 yaşındaki çocuğun sağ elinin baş parmağı koptu. Küçük çocuk, kopan parmağının dikilmesi için hastaneye sevk edildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi’ndeki çocuk parkında saat 12.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Ferhat M., babası Mehmet M. ile oyun parkına gitti.
PARMAĞI BUZA KONDU
Eve dönüş için yürüyen minik Ferhat, parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı. Minik çocuğun elinin sıkışması sonrasında sağ elinin baş parmağı koptu. Kopan parmak buz içerisine konarak çocukla birlikte hastaneye getirildi.
Ferhat M., ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
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