Samandağ'da enkaz kaldırma çalışmanın etkilerine ilişkin panel düzenleniyor

Türkiye’de 06 Şubat 2023’te meydan gelen Maraş Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 merkezli depremler ile 21 Şubat 2023 tarihinde Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen 6,4 büyüklüğündeki deprem büyüklüğü ve etkilediği alan bakımından Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu depremler büyük bir kayıp ve yıkıma neden oldu.

Depremden ağır yıkım yaşayan Hatay-Samandağ'da enkaz kaldırma çalışmalarına halk tepki göstermişti.

Konuyla ilgili bilim insanlarının da katılacağı bir halk buluşması pazar günü Samandağ-Yeşilköy Mezarlık Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

"Samandağ rant şirketlerinin malı değildir, hayatımız, sağlığımız satılık değildir, bir deprem yaşadık ikincisine geçit vermeyeceğiz" başlığıyla yapılan toplantı çağrısında enkaz kaldırma, taşıma ve depolama süreçlerinde yaşanan ve etkileri uzun zamana yayılacak halk sağlığı, çevre kirliliği ve yaşam alanlarının tahribine yönelik sorunlar tartışılacak.

Toplantıya, asbest tehlikesi konusunda uzman isimlerin yanı sıra gıda güvenliği konusunda, çevre sağlığı konusunda uzman isimler de katılacak.

9 Nisan pazar günü Samandağ’da Yeşilköy Mezarlık Kompleksi’nde gerçekleşecek, enkaz kaldırma, taşıma ve depolama süreçlerinde yaşanan ve etkileri uzun zamana yayılacak halk sağlığı, çevre kirliliği ve yaşam alanlarının tahribine yönelik sorunların tartışılacağı bilimsel toplantıya tüm yöre sakinleri davetli. Panelin adı “Hayatımız sağlığımız satılık. Bir deprem yaşadık ikincisine geçit vermeyeceğiz” değil.