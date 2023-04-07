HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a suikast soruşturmasında takipsizlik kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a TBMM’de silahlı saldırıda bulunmayı planladıklarını ancak vazgeçtiklerini açıklayan, sosyal medyadan “Yapacak olsak yapardık. Kahraman yapmak istemedik seni. Yoksa iki defa önümüze düşürdük yürürken seni Meclis'te, ‘şans eseri falan hayatta kaldım’ diye mağdur edebiyatı yapma” mesajı gönderen Alaattin Çakıcı’nın eski avukatı Sinan İnce hakkındaki soruşturma tamamlandı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Paylan’ın suç duyurusu üzerine İnce ve saldırıyı azmettirdiğini belirttiği, Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı Levent Göktaş hakkında başlatılan soruşturmada, şüpheli ifadesi bile alınmadan takipsizlik kararı verildi. Kararda, Göktaş ve İnce’nin örgüt üyeliği kaydı olup olmadığının emniyete sorulduğu, bulunmadığı yanıtı geldiği, TBMM’nin de olayın kamera görüntülerini ve İnce’nin Meclis’e silahla girdiğine dair kayıt bulamadığı ifade edildi.

Çakıcı’nın eski avukatı İnce, sosyal medya hesabından, “#MustafaLeventGöktaş: Sene 2016, TBMM'ye silah sokturup Garo Paylan'ı vurdurup azmettireni Alaattin Çakıcı, faili MHP gösterecektin. Bana planı yaptırdın, iş milletvekili danışmanından döndü. Ağzından köpükler çıktı sinirden. Sonra kimleri kullandın? Kılıçdaroğlu kimden, neden yumruk yedi? Anlat" paylaşımını yaptı.

Paylan, bunun üzerine konuyu TBMM Başkanlığı’na taşıdı, savcılığın resen harekete geçmemesini eleştirdi. Paylan’ın yaptığı açıklamaların ardından İnce, bir paylaşım daha yaparak, “Müptezel Garo Paylan. Yapacak olsak yapardık. Kahraman yapmak istemedik seni. Yoksa iki defa önümüze düşürdük yürürken seni Meclis'te. Şans eseri hayatta kaldım diye mağdur edebiyatı yapma. Ben öldürtecektik mi yazmışım, iki dizinden topaldın. Burası Türk toprakları, haddini bil” dedi.

MECLİS: KAMERA KAYDI YOK, ZİYARETÇİ KAYDINI VEREMEYİZ

TBMM Başkanlığı ise Paylan’ın başvurusuna iki ay sonra yanıt verdi. Başkanlık, “İnce’nin silahla Meclis’e girdiğinin tespit edilmediğini, ziyaret bilgilerinin paylaşılamayacağını, kamera kayıtlarına ise ulaşılamadığını' belirtti.

UYAP’TA ÜÇ AY BULUNAMADI

Paylan, savcılığın resen harekete geçmemesi üzerine avukatı Levent Pişkin aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. UYAP üzerinden yapılan suç duyurusu, üç ay boyunca bulunamadığı için işleme konulamadı.

SKANDAL TAKİPSİZLİK

Suç duyurusunu daha sonra işleme alan savcılık, soruşturmayı ifade bile almadan takipsizlikle kapattı. Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, Mehmet Sinan İnce isimli ziyaretçinin TBMM ye giriş tarihlerindeki kamera kayıtlarına saklama süresi aşıldığı için ulaşılamadığı, Mehmet Sinan İnce'nin TBMM ye silahlı giriş yaptığına yönelik bir vaka kaydedilmediği bildirilmiştir. İhbar edilenler Mustafa Levent Göktaş ve Mehmet Sinan İnce isimli şahısların terör örgütleri ile bağlantıları olup olmadığının araştırılması istenilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yazısı ile ihbar edilenler Mustafa Levent Göktaş ve Mehmet Sinan İnce haklarında terör örgütleri ile ilgili irtibatına ilişkin bir tespit yapılamamıştır. İhbar edilenler hakkında Silahlı Terör Örgütleri ile ilgili bağlantıları hususunda somut bilgi ve delil belirtilmediği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada da ihbar edilenlerin Silahlı Terör Örgütleri ile bağlantıları hususunda tespit yapılamadığı, yine darbeye teşebbüs ile ilgili dilekçede somut bilgi ve delil belirtilmediği, bu hususa ilişkin de soruşturma başlatılmasını gerektirecek bilgi ve delil bulunmadığı anlaşıldığından soruşturmaya yer olmadığına…”

GÖKTAŞ YARGILANIYOR

Savcılık, İnce’nin beyanları nedeniyle ifade alma gereği görmezken, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli olan ve Hablemitoğlu cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Levent Göktaş’ın olayla ilgisini araştırma gereği de duymadı.