'Erdoğan yüzünden pahalı' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun'un savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı

“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan yüzünden” etiketlerini tasarlayan grafiker Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından savcılıkta verdiği ilk ifadesinde; "Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum" dediği ortaya çıktı.

'Erdoğan yüzünden pahalı' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun'un savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah ailesi ile birlikte İzmir’de yaşadığı evinin önünde gözaltına alındı. Akkoyun, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Mahir Akkoyun, Bostanlı’daki bölge Adliyesine getirildi.

Akkoyun’un, “Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur” ifadesini verdiği öğrenildi.

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“BEN GRAFİK TASARIMCI OLDUĞUMDAN SİYASİ GÜNDEM OLAN ETİKETLERİ TASARLADIM"

Akkoyun’un cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, “Akkoyun’un, “Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur” dediği öğrenildi. Grafiker Mahir Akkoyun’un savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Ben grafik tasarımcı olduğumdan siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece ben Twitter adresimde paylaştım, bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim.”

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU YASAL UNSURLARI OLUŞTURMAMAKTADIR”

Akkoyun’un avukatı Berfin Kaya ise “’Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu yasal unsurları oluşturmamaktadır. Müvekkil yalnızca hayat pahalılığı ile ilgili düşüncelerini paylaşmıştır. İfade özgürlüğü ve siyasilere ilişkin eleştiri hakkı kapsamı altındadır. Müvekkili serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Haksız şekilde gözaltı kararı olmaksızın müvekkile uygulanan fiili gözaltı işlemine de itiraz ediyoruz” talebini dile getirdi.

 
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