Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor

Su Ürünleri Kanununa göre çıkarılan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ çerçevesinde denizlerde genel av yasağı 15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giriyor.

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Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor

Denizlerde 15 Nisan'da büyük gemilerin balık avlama yasağı başlıyor. Edirneli balıkçı Yusuf Çimen,  "Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Sezon ağır ve yoğun geçti. İlk başta palamut sonra hamsiyle birlikte yoğun sezonu atlattık" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da büyük gemilerin balık avlama yasağı başlıyor. Edirneli balıkçı Yusuf Çimen,  "Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Sezon ağır ve yoğun geçti. İlk başta palamut sonra hamsiyle birlikte yoğun sezonu atlattık" dedi.

Su Ürünleri Kanununa göre çıkarılan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ çerçevesinde denizlerde genel av yasağı 15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giriyor. Av yasağının 1 Eylül 2023 tarihinde son bulması bekleniyor.

"YOĞUN SEZONU ATLATTIK"

Edirneli balıkçı Yusuf Çimen, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Ama bu av yasağı büyük gemilere yasak. Gır gır diye tabir ettiğimiz, diğer küçük gemiler olsun, trollere serbest. Balık tutmak da serbest yemek de serbest. Halkımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilir. Her gün taze balık geliyor. Tutulmaya devam ediyor. Şu an balıklarımız var. Balık olmaya devam edecek. Balığın geri dönüş zamanı geldi. Bolluk olacak. Yazı sakin atlatacağız. Bu süreçte fiyatlar artmayacak yine bu fiyatlarda devam edecektir. Sezon ağır ve yoğun geçti. İlk başta palamut sonra hamsiyle birlikte yoğun sezonu atlattık."  

Kaynak: ANKA

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