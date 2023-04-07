Mor ve Ötesi'nden, depremde binası yıkılan Alikev'e destek

Deprem sonrasındaki ilk konserlerini Turkey Mozaik Foundation ile birlikte bir kampanyaya dönüştüren mor ve ötesi, oluşan destek fonunun depremde binası yıkılan Alikev’e aktarılacağını açıkladı.

Grubun solisti Harun Tekin bugün Hatay’da Ali İsmail Korkmaz Vakfı’ndan Gürkan Korkmaz, Herkes İçin Mimarlık Derneği ve Turkey Mozaik Foundation temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamaya göre, tasarım ve üretim süreci Herkes İçin Mimarlık Vaktı tarafından yönetilecek projeyle depremde merkez binası yıkılan vakfın yeni bir idari binaya ve genç müzisyenlerin kullanımına sunulacak bir prova stüdyosuna sahip olması hedefleniyor.