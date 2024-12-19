Sakarya'da Kahreden Ölüm! İnşaat İşçisi Üçüncü Katından Düştü
Sakarya’da bir inşaatta elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi üçüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen kaza yürekleri yaktı. Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında çalışan 29 yaşındaki F. S. binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.
İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA