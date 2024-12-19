Anne Oğul Kavgasını Ancak Polis Ayırabildi

Adıyaman'da anne oğul arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Çıkan kavgayı polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Anne Oğul Kavgasını Ancak Polis Ayırabildi

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi‘nde anne ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

Anne Oğul Kavgasını Ancak Polis Ayırabildi - Resim : 1

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Sözlü tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakırken kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son bulurken olayda yaralanan ya da ölen kimse olmadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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