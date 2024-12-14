Kayseri'de Silahlı Kavga

Kayseri'de S.E. tarafından vurulan Mustafa B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Silahlı Kavga

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta S.E. ile Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. S.E., Mustafa B.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mustafa B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa B.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri S.E. ve olay sırasında yanında bulunan Ö.B.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Torununun Kavgasına Müdahale Etti, Pompalı Tüfekle VurulduTorununun Kavgasına Müdahale Etti, Pompalı Tüfekle VurulduGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Mardin ve Bingöl'de Ağaçlar Devrildi, Elektrik Direkleri Yan Yattı Mardin ve Bingöl'de Ağaçlar Devrildi, Elektrik Direkleri Yan Yattı
Çanakkale'de 89 Kaçak Göçmen Yakalandı Çanakkale'de 89 Kaçak Göçmen Yakalandı
Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor
Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış