Kayseri'de Silahlı Kavga

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta S.E. ile Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. S.E., Mustafa B.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mustafa B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa B.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri S.E. ve olay sırasında yanında bulunan Ö.B.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA