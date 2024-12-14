Mardin ve Bingöl'de Ağaçlar Devrildi, Elektrik Direkleri Yan Yattı

Mardin’de etkili olan kuvvetli rüzgarla, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırıp temizlik yaparken, enerji şirketi de onarım çalışması başlattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla, Anadolu Lisesi'nin çatısı yerinden söküldü. Görevliler, güvenlik önlemi alıp çatının uçmasını engelledi.

Kaynak: DHA