İstanbul Boğazı'nda Askıya Alınan Gemi Trafiğini Normale Döndü

İstanbul’da sabah saatlerinde sisli hava sonrası göz gözü göremez hale geldi. Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi, trafik askıya alınmıştı. Sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce sis nedeniyle sabah çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik saat 13.30'dan itibaren yeniden açıldı, gemi trafiği böylece normale döndü.

Kaynak: AA