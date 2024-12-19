Yol Kenarına Dikilen Fidanların Yerinde Yeller Esti, Belediye Başkanı Sert Tepki Gösterdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yol kenarına dikilen 30 fidan çalındı. Belediye Başkanı Somyürek, duruma "İnsan gibi isteseydiniz keşke. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

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Yol Kenarına Dikilen Fidanların Yerinde Yeller Esti, Belediye Başkanı Sert Tepki Gösterdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde karayolu kenarında bulunan 30 dut fidanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek çalındı. Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, duruma tepki gösterdi.

Yol Kenarına Dikilen Fidanların Yerinde Yeller Esti, Belediye Başkanı Sert Tepki Gösterdi - Resim : 1

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediye tarafından karayolu kenarına dikimi gerçekleştirilen fidanların kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yerlerinden sökülerek çalınması ilçede büyük şaşkınlıkla karşılandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, “Ağaç hırsızları, emek ve alın teri hırsızları. Hepimizin ortak malı dedik, zarar vermeyelim, verenleri uyaralım dedik. Sahip çıkalım dedik. Çukurları eşip, tek tek söküp bu kadar zahmet çekmenize gerek yoktu. İnsan gibi isteseydiniz keşke. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan fidanların çalınmasına ilişkin emniyet ve jandarma tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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