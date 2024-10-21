Sakarya'da Feci Yangın! Fabrikada Başladı, 5 İş Yerini Kül Etti

Sakarya'daki kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 5 iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri henüz nedeni belirlenemeyen yangını 4 saatte söndürürken, fabrika ve 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Sakarya'da Feci Yangın! Fabrikada Başladı, 5 İş Yerini Kül Etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatte alevleri söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.

Sakarya'da Feci Yangın! Fabrikada Başladı, 5 İş Yerini Kül Etti - Resim : 1

D-100'DE TEK ŞERİTTEN TRAFİK

Yangında kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım, soğutma çalışmalarının sürmesi nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sakarya'da Feci Yangın! Fabrikada Başladı, 5 İş Yerini Kül Etti - Resim : 2

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Kaynak: AA-İHA

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