İstanbul'da Korkutan Yangın! Alevler Gökyüzünü Kapladı

İstanbul Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren mücadelesiyle söndürüldü.

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İstanbul'da Korkutan Yangın! Alevler Gökyüzünü Kapladı

İstanbul Eyüpsultan'da saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Esentepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı.

Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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