Ankara Valiliğinden Hürjet Uyarısı

Ankara Valiliği, sabah saatlerinde Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Uçuşlarda sonik patlamaların meydana geleceğini bildirin Valilik açıklamasında, "Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliğinden Hürjet Uyarısı

Ankara Valiliği, pazartesi sabah 09.30 ile 10.30 arasında Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliği uyarılarda bulundu.

Ses hızı üzerinde yapılan uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliğinden yapılan duyuruda, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi. Uçuş ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: İHA

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