Başakşehir'de 5 Katlı Binada Yangın
Başakşehir'de, 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın söndürülürken 10 kişi dumandan etkilendi.
Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binada soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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