Başakşehir'de 5 Katlı Binada Yangın

Başakşehir'de, 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın söndürülürken 10 kişi dumandan etkilendi.

Son Güncelleme:
Başakşehir'de 5 Katlı Binada Yangın

Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı: Android Telefonuna Bunları İndiren Yandı Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı
Sonsuz Gençliğin Sırrı Bu Meyvede: Yaşlanmayı, Anemiyi ve Kemik Kırılganlığını Önlüyor Sonsuz Gençliğin Sırrı Bu Meyvede: Yaşlanmayı, Anemiyi ve Kemik Kırılganlığını Önlüyor
Mardin’de 8 yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı Mardin’de 8 yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
Gümüşhane'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Görüldü Gümüşhane'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Görüldü