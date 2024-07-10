Sakarya Sahillerinde Denize Girişler Yasaklandı
Karadeniz’e kıyısı olan Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.
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Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA
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