Sakarya Sahillerinde Denize Girişler Yasaklandı

Karadeniz’e kıyısı olan Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

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Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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