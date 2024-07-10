Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hırsızlık Skandalı: Ünlü Havayolu Şirketinin Çalışanları Bavulları Açıp Çaldı

47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen tanınmış bir havayolu şirketinde çalışan 2 kişinin, yolculara ait değerli eşyaları bavullarını açarak çaldığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ilk olay 3 Ocak'ta yaşandı. Kıbrıs'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Hakan Ö. isimli yolcu, valizini açınca şok yaşadı. Valizinde kutular içinde bulunan lüks marka kol saati bilgisayarının olmadığını gören Hakan Ö. hemen havalimanı polisine şikayette bulundu.

KONUM SİNYALİ GELDİ

Bu olaydan tam bir hafta sonra ise yine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam'a uçan Kayra Ç. bagaja verdiği valizinde bilgisayar olmadığını fark etti. Kayra Ç. Amsterdam Başkonsolosluğu aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemede bilgisayardan gelen sinyalin İstanbul Pendik konumuna ait olduğu belirlendi.

8 Ocak'ta bir olay daha meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere aynı havayolu şirketinden bilet alan Deniz D. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu.

Genç kadın Londra'ya vardığını bavulunun açık olduğunu gördü. Bavulda bulunan 3 pırlanta kolye, 5 adet lüks bir markaya ait bilezik, yine lüks bir markanın kol saati, 3 altın bilezik, birinde D harfi olan 2 altın kolye ve bilgisayarının çalındığını fark etti.

CİMER üzerinden ihbar yaptı. Bilgisayar takip sisteminden İstanbul Maltepe'de sinyal aldı. Bir bilgisayarın sinyali Emre B., diğerinin sinyali ise Enver T'nin ikametinde verdi.

Hakimlikten arama talep edildi. Şüphelilerin evlerinde çalınan bazı eşyalar, mağdurlara ait bilgisayarlar, D kalpli kolye de ele geçirildi. Bunların yanı sıra çok sayıda kulaklık, kamera, kol saatleri ve hoparlör de bulundu.

İTİRAF GELDİ: BELİMİZE SAKLIYORDUK

Enver T. ve Emre B., havayolu şirketinin bagaj yükleme boşaltma sorumlusu olduklarını ve son 1-2 aydır yükleme boşaltma işlemi sırasında rastgele açtıkları valizlerden elektronik ve para edecek çeşitli eşya ve çikolata, sigara, çakmak bulduklarında çaldıklarını söyledi. İkili "Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek pişman olduklarını söyledi.

Şüphelilerin dayanışma içinde hırsızlık yaptığını belirterek, "Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı davada 14'er yıla kadar hapislerini istedi.