Mahkeme İddianameyi İade Etmişti... Dilan ve Engin Polat Soruşturmasında Yeni Gelişme! Başsavcılık İtiraz Etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli için hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edilmesine itiraz etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla iddianame düzenlenmiş ve savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

MAHKEME İADE ETTİ

Hazırlanan iddianamen İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ancak Mahkeme iddianamede yer verilen suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girdiğinin altını çizerek iddianameyi savcılığa iade etti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli mahkemenin belirlenmesindeki temel kuraldan bahsederek, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğunu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığını savunarak mahkemenin iade kararına itiraz etti.