Sahte Pasaportlara 'Hediyelik Eşya' Süsü: 8 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve Göçmen Kaçakçılığı’ suçları ile ilgili, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Avrupa ülkelerine kimlik, pasaport, sürücü belgesi, oturum kartı gibi sahte belgelerin hediyelik eşya süsü verilerek kargolandığı belirlendi. Çalışmaların devamında, 30 Temmuz’da bir kargo firması tarafından Fransa’ya kargolanan hediye eşya içinde sahte kimlik ele geçirildi.

Kargo göndericisi şüpheli M.B. takibe alındıktan sonra 14 farklı kargo içerisinde 17 adet farklı ülkelere ait kimlik kartları bulundu. Ekipler tarafından şüphelinin Fatih’te iş yeri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, iş yerine başka bir şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. Kargonun içinde 25 farklı ülkenin olduğu belirlenen kimlik kartları ele geçirildi.

3 AYRI ADRESE OPERASYON: 10 GÖZALTI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde operasyonlar derinleştirildi. ‘Göçmen Kaçaklığı’ suçunda sahte belge üretecek el becerisine sahip şüpheliler çok yönlü sistem ve saha araştırmaları sonucunda tespit edildi. 5 farklı adreste 10 şüpheli belirleyen ekipler, 31 Temmuz, 5 Ağustos ve 19 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 35 farklı ülkelere ait pasaport, 254 farklı ülkelere ait kimlik kartları, 25 farklı ülkelere ait vize etiketleri, 8 farklı ülkelere ait pasaport iç yaprağı, 7 hudut kapılarına ait silikon mühür, 270 değerli kağıt, farklı renklerde 18 hologram filmi rulosu, farklı ebatlarda 700 lamine filmi, 35 ayrı kutu içerisinde 510 adet hologram, 200 adet beyaz renkli boş kart, 3 adet köşegenli kesim makası, 150 adet filigranlı pasaport şeffaf cildi, lazer kazıma ve markalama cihazı, lamine kaplama cihazı, kart basım cihazı, diz üstü bilgisayar, yazıcı, mor ışık cihazı, çeşitli kırtasiye malzemeleri, filigran üretimde kullanılan soğuk - sıcak baskı makinesi, sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda farklı renklerde deri rulolar, hologram ve filigran yapımında kullanılan farklı boy ve ebatlarda çok sayıda jelatin rulolar, 43 rulo farklı renk ve ebatlarda deri cilt, 485 adet farklı renk ve ebatlarda hologram üretiminde kullanılan rulo, sahte pasaport yapımında kullanılan 17 adet farklı ülkelere ait pasaport metal baskı kalıbı, rulo şeklinde İtalya’ya ait olduğu değerlendirilen kimlik hologramları, rulo şeklinde Amerika’ya ait olduğu değerlendirilen pasaport hologramları ve farklı ülkelere ait 20 adet pasaport ve kimlikler de kullanılan hologram numuneleri ele geçirildi. Şüphelilerin bir sahte pasaporttan 2 bin Dolar, kimlikten ise bin 500 dolar ücret aldığı öğrenildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından 10 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen sahte belgeler, sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ve cihazlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA