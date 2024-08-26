'Kanlı Yasa'nın Gölgesinde Davutoğlu'ndan Köpekler Günü'nde Anlamlı Paylaşım

Ülkede sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan kanunun TBMM'de kabul edilmesinin ardından ülkenin dört bir yanından köpek katliamı haberleri gelirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dünya Köpekler Günü’nde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Türkiye’de Meclis’te AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açacak olan kanun kabul edilirken, tartışmalı karar kamuoyudan büyük tepki çekmişti.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Köpekler Günü’nü kutlayarak köpekleri Maşuk ve Elros'un hikayelerini anlattı. Davutoğlu, Elros'un 15 kez doğum yaptığını ve 3 yavrusunun öldüğünü belirtirken, Maşuk için ise "Bizimle yürür. Evimizin bir ferdi” dedi.

Davutoğlu, paylaşımına "Sadık dostlarımızın günü kutlu olsun" notunu düştü.