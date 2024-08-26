Türkiye 6 Gündür Narin'i Arıyor: Kayalıklarda Bulunan Kan Lekeleri Kuzenine Ait Çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. Türkiye 6 gündür Narin'i arıyor...

KAN LEKESİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Narin'in gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları, 25 Ağustos'ta kan lekeleri gördü. Jandarmaya haber verilmesiyle kan lekelerinin olduğu alan çembere alındı.

Baba Arif Güran da bölgeye gelerek jandarmayla görüştü. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını delil torbalarına koyarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

İncelemenin ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir” denildi.

KAN LEKESİ KUZENİNE AİT ÇIKTI

Halk TV'nin haberine göre ise Narin'e ait olduğu öne sürülen kanın kuzeni A.K'ye ait olduğu ortaya çıktı.

18 EVE OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve komandolar tarafından akşam saatlerinde eş zamanlı olarak Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evde ve 3 samanlıkta yeniden arama yapıldı.

KANAL ARANDI, 130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD dalgıçları çalışma yürütürken, mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Çalışmalar geniş alana yayılırken, ekipler mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı.

Ayrıca Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve takviye gelen diğer jandarma ekipleri tarafından bugüne kadar 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Narin'in kaybolmasıyla ilgili 130 kişinin ifadesi alındı.

Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.