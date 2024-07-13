'Sahte MİT Görevlisi' Antalya'da Yakalandı

Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran Mehmet Emin B. ve ona yardım eden 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

'Sahte MİT Görevlisi' Antalya'da Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran Mehmet Emin B. ve ona yardım eden 2 şüpheli, jandarma tarafından yakaladı. Mehmet Emin B.'nin çeşitli suçlardan 66 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada Taşağıl Mahallesi'nde Mehmet Emin B.'nin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ve vatandaşların sorunlarını çözmek vaadiyle para aldığı belirlendi.

2 kişinin de şüpheliye yardım ettiği tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekibi şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda Mehmet Emin B., kaçmaya çalıştı.

Takip sonucunda yakalanan şüpheliye yardım eden biri 14 yaşında suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde, araç ve üzerlerindeki aramada 3,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası, 1880 Euro, 295 ABD doları, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Mehmet Emin B.'nin GBT incelemesinden çeşitli suçlardan 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bölgede 12 ayrı ev, iş yeri ve oto hırsızlığını gerçekleştirdikleri belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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