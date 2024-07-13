Sertab Erener'den AKP'nin Sokak Hayvanları Kanun Teklifine Tepki: Zaten Çok Acımız Var

Şarkıcı Sertab Erener, bir konser sırasında AKP’nin TBMM’ye sunduğu sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine sert tepki gösterdi. Erener ayrıca konser sırasında sahneye Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü de davet etti.

AKP’nin Meclis’e sunmaya hazırladığı ve kamuoyundan büyük tepki çeken sokak hayvanları yasasına ilişkin Sertab Erener de tepki gösterdi. Erener, “Bu iş için elimizden geleni yapalım çünkü bu işin vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim. Ne olur sahiplenelim bununla ilgili sosyal sorumluluk sahibi olduğumuz bireyler olarak bilelim. Çünkü bu yasa çalışmayacak. Büyük bir kaos bizi bekliyor. Uykusuz geceler bizi bekliyor. Lütfen siz de ses olun” ifadelerini kullandı.

‘UNUTMA BENİ UYUTMA BENİ’

Erener’in sahneye davet ettiği Boltürk ise, şunları kaydetti:

Bugün hayvanları barınaklara hapsetmeye ve öldürmeyi teklif eden bir yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Kurtaran Ev olarak değil sokakta gördüğümüz tüm canlıların yaşam hakkını savunan ve onların sesi olan gönüllüler olarak burada bulunuyoruz. Teklif edilen yasada sokaktaki hayvanların toplanması alındıkları yerlere geri bırakılmaması ve gerek görüldüğü koşullarda öldürülmesi konuşuluyor. Senelerce yapılmayan kısırlaştırmanın denetlenmeyen üretimin kısacası biz insanların hatalarını hayvanlara ödetemeyiz, ödetmemeliyiz. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler el ele vererek kısırlaştırmayı arttırabilir sahiplendirmeyi yaygınlaştırabilir ve üretimin önüne geçebiliriz. Bu işin altından öldürerek hapsederek değil yaşatarak kalkarız ancak. Son olarak unutma beni uyutma beni diyoruz.