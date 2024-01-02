Sahte 'kiralık' ev ilanı operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Sahibi olmadığı evler için kiralık ilanı açan ve 3 kişi dolandıran 2 kişi “Nitelikli Dolandırıcılık ve “Özel Belgede Sahtecilik“ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Sahte 'kiralık' ev ilanı operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da kendisine ait olmayan ev ilanlarını internet ortamından yayınlayıp 3 farklı kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ait olmayan ev ilanlarını internet üzerinden yayınlayıp, evi kiralamak isteyen kişilerden peşin kira bedeli, depozito ve komisyon gibi giderler adı altında para isteyen şahısları belirledi.

Müşterilerle yapılan yüz yüze görüşmede imzalanan sözleşmelerde sahte kimlik bilgileri kullanan ve bu yöntemle sahte sözleşme imzalayarak son bir ay içerisinde 3 farklı kişinin toplamda 127 bin 750 lira alan M.A.C. ile İ.C.Y. yakalandı. 2 şüpheli “Nitelikli Dolandırıcılık ve “Özel Belgede Sahtecilik“ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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