Muhalefet partisi liderinin boğazını kesmeye çalışan zanlının avukatı İYİ Parti'den çıktı: Akşener'e çağrıda bulundu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğramış ve saldırının ardından yaptığı açıklamada Serhat K. İsimli zanlının kendisinin boğazını kesmeye çalıştığını söylemişti.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Serhat K. İsimli zanlının avukatlığını İYİ Parti Ankara İl Sekreteri Kara Murat Kaplan’ın üstlendiğini açıkladı.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de bir çağrıda bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Meral Akşener hanım, İyi Parti Ankara İl Sekreteri ve sizinle de sık sık poz veren Av. Kara Murat Kaplan, boğazımı kesmek için gelen katilin avukatlığını yapıyor! Duruşmada da katili savunmak için benimle tartışmıştı! Haberiniz var mı? Bu avukat, paylaşımlarında bir taraftan Sinan Ateş'in katilini arıyor görüntüsü veriyor, diğer taraftan da beni öldürmek isteyen katilin resmi avukatlığını yapıyor. Umarım gereğini yaparsınız!”

Sayın Meral Akşener hanım, İyi Parti Ankara İl Sekreteri ve sizinle de sık sık poz veren Av. Kara Murat Kaplan, boğazımı kesmek için gelen katilin avukatlığını yapıyor! Duruşmada da katili savunmak için benimle tartışmıştı! Haberiniz var mı? Bu avukat, paylaşımlarında bir… pic.twitter.com/aYKDbxSpXR January 2, 2024

OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğradığı anı çektiği video ile anlatmıştı.



Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, olay anını anlattığı videoda, bıçaklı saldırıda bulunan kişinin Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktarmıştı.



Kişinin kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetmişti:



"Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu."

Kaynak: Gerçek Gündem