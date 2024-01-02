Yılbaşı bileti 'Kolombiya'ya çıktı' iddialarına resmi açıklama: Talih kuşunun kime konduğu belli oldu

Her yılbaşında Milli Piyango tarafından çekilen 'Yılbaşı Özel' çekilişi bu sene de tartışmalara sebep oldu.

400 milyon TL'lik tüm zamanların en büyük ikramiyesinin Kolombiya'da birine çıktığı öne sürülmüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Milli Piyango yılbaşı çekişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin online satışla alan Kolombiya’dan bir talihliye çıkmasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Karabat, konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Devlete borcunu ödemeyen Demirören’in ikramiyesi de şaibelidir. 400 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi Kolombiya’ya çıktı. Milli Piyango ikramiyesinden önce, ‘burada neden soru işaretleri var’ onu konuşmamız lazım. Doğan Medya Grubu’nun şirketlerini Ziraat Bankası kredisiyle alan Demirören, Hürriyet başta olmak üzere saygın yayın organlarını yandaşlaştırdı. Demirören, hükümet borazanı bir medya grubu yarattı. Bu satın almayı da devletin verdiği krediyle yaptı ve 1 milyar dolara yakın borcunu asla ödemedi. Borcunun bir kısmına karşılık arsalar verdi ancak verilen arsaların bedelinden yüksek gösterilip kamunun zarara uğratıldığı da iddia ediliyor. Neresinden bakarsanız bakın, tam bir skandal."

'BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN TALİHLİ İSTANBUL’DA İKAMET ETMEKTE OLUP, 1969 DOĞUMLU ERKEK BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞIDIR'

Ortaya atılan iddiaya ilişkin açıklama yapan sanal oyunları düzenleyen Sişal, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, “Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına” ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞ'

Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır. Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür. Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz."

Kaynak: Gerçek Gündem