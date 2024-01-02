Çalıştığı inşaatta kamyonet altında kalan bir işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır Bağlar'da inşaat alanında çalışırken kamyonun altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Çalıştığı inşaatta kamyonet altında kalan bir işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da inşaat alanında çalışırken kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için konut inşasının sürdüğü alanda görev yapan işçi Hasan Savur (42) geri manevra yapan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Savur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savur'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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