Sahte Diploma İddialarına Bakan Tunç’tan Yanıt

Sosyal medyada sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki iddialara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç, açıklamaların gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlı olduğunu açıklarken paylaşım yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sahte Diploma İddialarına Bakan Tunç’tan Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamaların gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlı olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır. Bahse konu şahıslardan Z.B.’nin sabıkası olmayıp, vatandaşlık kazandıktan sonra 2024 yılında Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” dedi.

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Kaynak: İHA

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