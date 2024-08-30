Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 30 Ağustos Töreninde Atatürk'e Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 Ağustos nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende Atatürk için dua etti. Bugünkü cuma hutbesinde, Atatürk adının anılmaması nedeniyle kamuoyunda Erbaş'a tepki yağmıştı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 30 Ağustos Töreninde Atatürk'e Dua Etti

Türkiye bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle çıkılan Büyük Taarruz'un 102'inci yıl dönümünde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde, Atatürk adının anılmaması kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

Konuyla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin" demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 Ağustos nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende dua etti.

Erbaş, törende Atatürk için de dua etti.

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