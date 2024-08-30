Dilruba Kayserilioğlu: Yanlışa Yanlış Demek Suç Unsuru Olmamalı

Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan ve dün gece tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu Halk TV'ye konuştu. Röportajda söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayan Kayserilioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benden çok daha farklı şeyler yapıp, çok daha ağırlarını yapan ve serbest olan kişiler olduğunu biliyorum. İlk değilim son olmak isterim. 'Bize küfretti, hakaret etti' diyenler bana çok daha ağırlarını ettiler. '21'inci yüzyılın göbeğinde sistem tek bir kişiye verilirse bu bu bu olur' demek küfür hakaret değildir. Bu eleştiridir."

'KİMSEYE SÖVMEDİM'

Dün sosyal medyada direkt şahsa, CHP'ye oy verenlere, Mustafa Kemal Atatürk'e dümdüz söven bir kişiyi gördüğünü belirten Kayserilioğlu, şöyle devam etti:

"Ben kimseye sövmedim, bir partiyi kastetmedim. Kastetsem onu da sansürsüz bir şekilde dümdüz söylerdim. Oy verenlere sövmedim, hakaret etmedim. Hala bu fikrimin arkasındayım. Özgür bir toplumda yaşıyoruz eleştiri herkesin hakkıdır. Yanlışa yanlış demek suç unsuru olmamalı."

'ADALET HERKESE LAZIM OLACAK'

Daha önce cezaevini hiç tecrübe etmediğini söyleyen Kayserilioğlu, şu sözleri kaydetti:

"Hayvan katilleri, çocuk katilleri elini kolunu sallayarak geziyor. Adalet, var olan bir şeyse herkese eşit işlemeli. İçeriye girdiğimde fark ettim ki gerçek suçlular dışarıdaydı. Kendime benzeyen çok kişi vardı. İçeride inanılmaz bir doluluk var. Böyle her tutulanı içeriye koyarlarsa, daha çok cezaevi açılır. Bana 'Oh olsun' diyenlere de adalet bir gün lazım olacak."

AVUKATLAR DA TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

Cezaevinde kendisini çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Kayserilioğlu, "Bu kalabalıktan ve sirkülasyondan rahatsız olmuş olmalılar ki ben bir anda sessiz sedasız salındım. Ailemin, basının haberi yoktu. Telefon imkanı da sağlanmadı. Avukatlarım benim çıktığımı sosyal medyadan duyup yalan sanmışlar bu olanlar çok saçma" dedi.