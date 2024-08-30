Atatürk’e Hakarete Gözaltı Kararı… Erdoğan'a Hakarete Ters Kelepçe
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret eden Burak Keleş isimli şahsın tutuklanması için çağrı yapan Oğuzhan (Atsız) Şahin isimli vatandaş, Cumhurbaşkanına ve AKP seçmenine hakaret iddiasıyla ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret eden Burak Keleş isimli kişiye yönelik sosyal medyada yapılan yoğun çağrıların ardından hakkında soruşturma açılıp gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı çıkarılan Keleş, hala yakalanamadı.
Keleş'in tutuklanması için X'ten çağrı yapan Oğuzhan (Atsız) Şahin isimli kullanıcı ise, sohbet odasında yaptığı konuşmada Keleş'in sözleri nedeniyle AKP seçmeni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarfetmesinin ardından gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahin'in gözaltına alınma görüntülerini sosyal medya hesabından duyurdu. Şahin'in ters kelepçeyle götürülmesi ise dikkat çekti.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."
GEREĞİ YAPILDI-28— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/n7t60XzcY3