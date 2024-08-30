Metroda Suriyeli Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenikapı-Hacıosman metrosunda çiçekli saç tacı satan Suriyeli çocuğun şiddete maruz bırakıldığı olaya ilişkin yeni gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tunç, gözlatına alınan şüphelinin 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığını duyurdu.

Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 22 Ağustos günü akşam saat 21.10 sıralarında Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 Metrosu'nda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuk, iki erkek tarafından şiddete maruz bırakılmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın öncesi yer almazken şiddet uygulayan erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından videoya alınmıştı. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan erkeği engellemeye çalışmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem