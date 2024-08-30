Askerden Kaçıp İnternet Kafede Askeri Oyun Oynarken Yakalandı!
Tezkeresine 25 gün kala izin alıp Bursa'ya giden ve birliğine dönmeyen şahıs, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. Gözaltına alınan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik görevini yerine getiren Erdem Y. (25), tezkeresine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa'ya gitti. İzni biten Erdem Y., KKTC'ye geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Erdem Y.'nin Erikli Mahallesi'ndeki bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti. İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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