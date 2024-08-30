CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler...

4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne atıfla 4-9 Eylül tarihlerinde tüzük kurultayı yapılacak. Kurultay öncesi yeni tüzüğün taslağı ortaya çıktı. İşte yeni tüzük taslağı...

Son Güncelleme:
CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler...

CHP 4-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği gündemiyle yapılacak olağanüstü kurultaya hazırlanıyor. 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne atıfla, tüzük kurultayı 4 Eylül 2024’te Sivas’ta başlayacak. Resmi törenin ardından CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle il başkanları ve ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak.

5 Eylül’de Ankara’ya taşınacak kurultayda tüzük komisyonu son kez bir araya gelecek. Resmi olağanüstü kurultay tarihi 6-8 Eylül olarak belirlenirken, ilk gün tüzük maddeleri oylanacak ve sonraki günler program çalıştayı devam edecek. Çalıştayda herhangi bir karar alınmayacak ancak görüş ve öneriler değerlendirilecek. CHP’nin 101. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül 2024’te saat 09.30’da Anıtkabir ziyareti ve ardından CHP’nin hayatını kaybeden eski genel başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın kabirleri ziyaret edilecek.

tv100'den Barış Yarkadaş'ın ulaştığı yeni tüzük taslağına göre, belediye başkan adayları ise hakim huzurunda ön seçimle belirlenecek. Danışma kurulunun da oluşturulacağının belirtildiği taslakta genel sekreterlik makamının güçlendirileceğine yer veriliyor. Taslakta cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair bir yöntem ise yer almadı.

İşte yeni tüzük taslağı:

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 1

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 2

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 3

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 4

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 5

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 6

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 7

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 8

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 9

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 10

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 11

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 12

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 13

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 14

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 15

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 16

CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler... - Resim : 17

CHP'de 'Tüzük' Mesaisi: Hangi Başlıklarda Uzlaşma Sağlandı?CHP'de 'Tüzük' Mesaisi: Hangi Başlıklarda Uzlaşma Sağlandı?Siyaset

İmamoğlu'ndan Flaş Tüzük Kurultayı Açıklamasıİmamoğlu'ndan Flaş Tüzük Kurultayı AçıklamasıSiyaset

Etiketler
CHP CHP kurultayı Kurultay
Son Güncelleme:
Hurdaya Dönen Kamyonetten Sağ Çıktı Hurdaya Dönen Kamyonetten Sağ Çıktı
Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Dönüp Bir Daha Baktılar: Babadan 'Oğlum Dolandırıcı' Pankartı! Babadan 'Oğlum Dolandırıcı' Pankartı
Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu