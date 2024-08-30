CHP, Tüzükte Neleri Değiştiriyor? İşte Taslak Metinden İlk Bilgiler...

CHP 4-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği gündemiyle yapılacak olağanüstü kurultaya hazırlanıyor. 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne atıfla, tüzük kurultayı 4 Eylül 2024’te Sivas’ta başlayacak. Resmi törenin ardından CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle il başkanları ve ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak.

5 Eylül’de Ankara’ya taşınacak kurultayda tüzük komisyonu son kez bir araya gelecek. Resmi olağanüstü kurultay tarihi 6-8 Eylül olarak belirlenirken, ilk gün tüzük maddeleri oylanacak ve sonraki günler program çalıştayı devam edecek. Çalıştayda herhangi bir karar alınmayacak ancak görüş ve öneriler değerlendirilecek. CHP’nin 101. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül 2024’te saat 09.30’da Anıtkabir ziyareti ve ardından CHP’nin hayatını kaybeden eski genel başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın kabirleri ziyaret edilecek.

tv100'den Barış Yarkadaş'ın ulaştığı yeni tüzük taslağına göre, belediye başkan adayları ise hakim huzurunda ön seçimle belirlenecek. Danışma kurulunun da oluşturulacağının belirtildiği taslakta genel sekreterlik makamının güçlendirileceğine yer veriliyor. Taslakta cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair bir yöntem ise yer almadı.

İşte yeni tüzük taslağı: