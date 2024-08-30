Gürültü Cinayeti: 10 Yaşındaki Emir'in O Anları Yürek Sızlattı!

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir, sokakta oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesiyle öldürüldü. Emir'i hayattan koparan cani manav, tutuklandı. Öldürülen Emir'in asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

Gürültü Cinayeti: 10 Yaşındaki Emir'in O Anları Yürek Sızlattı!

Güzelvadi Mahallesi'nde 27 Ağustos akşamı manav işleten M.T., oyun oynarken gürültü yaptığını öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bayındır’ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Gürültü Cinayeti: 10 Yaşındaki Emir'in O Anları Yürek Sızlattı! - Resim : 1

Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

Gürültü Cinayeti: 10 Yaşındaki Emir'in O Anları Yürek Sızlattı! - Resim : 2

Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.

Gürültü Cinayeti: 10 Yaşındaki Emir'in O Anları Yürek Sızlattı! - Resim : 3

Kaynak: DHA

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